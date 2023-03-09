«Такого еще не было». В Воздушных силах рассказали подробности о новой ракетной атаке РФ 9 марта, 10:23 Впервые россияне обстреляли Украину такими разными типами ракет (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

По информации Воздушных сил Украины, российские оккупационные войска 9 марта впервые нанесли массированный удар таким больших количеством разных типов ракет.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Не припомню, чтобы раньше такое вообще было. Шесть Кинжалов в общей сложности выпустил противник», — рассказал Игнат.

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По его словам, РФ использовала разные самолеты, в частности стратегической авиации, а также МиГ-31К.

«Кинжал, Х-22 и С-300 мы не можем пока сбивать. Управляемыми авиационными ракетами россияне хотели ударить по нашей ПВО», — добавил представитель командования.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Есть попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях — отключения света.

В Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.

Эффективность ПВО Украины