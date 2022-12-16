Воздушные силы о массированной атаке РФ: Были неприятные сюрпризы, но работа ПВО успешная 16 декабря, 15:10 В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО Украины во время массированной ракетной атаки РФ (Фото:Оперативный ВСУ/Telegram)

По данным Воздушных сил, для массированной атаки по Украине Россия применила все имеющееся вооружения, однако украинская ПВО отработала успешно.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Летело, как обычно, все. Были неприятные сюрпризы, но наша противовоздушная оборона их одолела — немало ракет сбито», — сказал он.

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Он отметил успешную работу противовоздушной обороны в Киевской области. Здесь украинские силы сбили множество ракет.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. В ряде регионов сработала ПВО. Целями РФ стали энергообъекты во многих областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.