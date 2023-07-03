Воздушные силы показали, что Patriot сбил три российских вертолета 13 мая — день «самолетопада» в Брянской области 3 июля, 11:09 Оператор ЗРК Patriot на фоне уничтоженных российских целей зенитно-ракетным комплексом на вооружении Украины (Фото:Скриншот видео Воздушные силы ВСУ)

Воздушные силы ВСУ показали видео, на одном из кадров которого видно уничтоженные ЗРК Patriot вражеские цели. Под тремя российскими вертолетами указана дата 13 мая — день, когда в Брянской области «падала» российская авиация.

На видео, опубликованном в День зенитных ракетных войск, 3 июля, бойцы рассказывают об успешной защите неба над Украиной от российских ракет и дронов системами ЗРК С-300, Бук-М1, NASAMAS, IRIS-T.

Видео дня

В списке сбитых целей зенитно-ракетного комплекса Patriot через трафарет набито 13.05.2023, над этой надписью — три вертолета и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также рядом еще два самолета, однако дату под ними разглядеть сложно.

Фото: Скриншот видео Воздушные силы

Фото: Скриншот видео Воздушные силы ВСУ

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.

На следующий день спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что речь может идти о падении уже трех вертолетов, а эта ударная группа из вертолетов и самолетов РФ тогда летела осуществлять очередную атаку управляемыми авиабомбами на украинские населенные пункты на севере. Он говорил, что к «самолетопаду» причастна противовоздушная оборона россиян.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 309 вертолетов и 315 самолетов.

