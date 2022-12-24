Воздушные силы зафиксировали Санта-Клауса в небе над Украиной 24 декабря, 23:53 Воздушные силы поздравили украинцев с Рождеством (Фото:Air Force Команда UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что зафиксировало пролет Санта-Клауса в небе над Украиной.



Воздушные силы поздравили украинцев с Рождеством и заверили, что Санта-Клаусу гарантирован безопасный полет.

В субботу, 24 декабря, Сочельник отмечают те христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. В этом году Православная церковь Украины также разрешила своим верующим отпраздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством западного мира.

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В конце ноября 2022 социологическая группа Рейтинг провела опрос относительно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества.

За последний год выросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).