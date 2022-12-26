В Воздушных силах рассказали, как готовятся к новому массированному ракетному удару РФ

26 декабря, 12:15
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Воздушные силы готовятся к новому ракетному удару РФ (Фото:Полиция Киевской области)

Воздушные силы готовятся к новому ракетному удару РФ (Фото:Полиция Киевской области)

Воздушные силы готовы к следующему массированному ракетному удару со стороны РФ. К нему готовятся все Силы обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Конечно, мы готовы. Готовимся к удару сразу после удара прошлого. Все Силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищает воздушное пространство, сразу после удара перезаряжают свои ракеты, другие мероприятия проводят. Все Силы обороны ожидают, готовятся, усиливаются. Поступает определенная дополнительная помощь», — сказал он.

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Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

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