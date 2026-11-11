Россия атакует Украину: реактивные дроны над Киевской, Ровенской и Винницкой областями, в Харькове — двойное попадание ракет
Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на 11 ноября российские войска атакуют Украину беспилотниками, в частности реактивными.
03:30 Российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города, сообщил мэр Игорь Терехов.
03:00 Воздушные силы сообщают о движении реактивных дронов:
- Хмельницкая область: Реактивный БПЛА из Винницкой области движется в направлении Хмельницкого.
- Кировоградщина: Реактивный БПЛА из Николаевской области движется в направлении Кропивницкого.
- Житомирщина: Реактивный БПЛА движется с севера Киевской области.
- Черниговщина: Реактивный БПЛА на севере области направляется в сторону Корюковки; еще один дрон из Сумской области движется курсом на Понорницу.
Воздушные силы сообщают о движении дронов в нескольких областях.
- Ровенская область: БПЛА в районе Гощи движется южным курсом в направлении Хмельницкой области; еще один реактивный дрон — в районе Ровно, со стороны севера.
- Николаевская область: Реактивные БПЛА движутся через Очаков со стороны Черного моря на север; еще один — в направлении Кировоградской области, курсом на Кропивницкий.
- Киевская область: Реактивный БПЛА с Черниговщины движется на север области западным курсом; другой направляется к Борисполю с востока, еще один — в направлении Боярки с юго-востока.
- Житомирщина: Реактивный БПЛА из Киевской области движется на север региона западным курсом; еще один с севера области направляется в Ровенскую область.
- Одесская область: Реактивный БПЛА движется северо-западным курсом в направлении Винницкой области; еще один направляется из Одесской области в Винницкую — в район Рудницы.
Также Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожья.