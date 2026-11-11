Россия атакует Украину: реактивные дроны над Киевской, Ровенской и Винницкой областями, в Харькове — двойное попадание ракет

11 ноября, 03:38
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Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Россия ночью атакует Украину (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 11 ноября российские войска атакуют Украину беспилотниками, в частности реактивными.

03:30 Российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города, сообщил мэр Игорь Терехов.

03:00 Воздушные силы сообщают о движении реактивных дронов:

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  • Хмельницкая область: Реактивный БПЛА из Винницкой области движется в направлении Хмельницкого.
  • Кировоградщина: Реактивный БПЛА из Николаевской области движется в направлении Кропивницкого.
  • Житомирщина: Реактивный БПЛА движется с севера Киевской области.
  • Черниговщина: Реактивный БПЛА на севере области направляется в сторону Корюковки; еще один дрон из Сумской области движется курсом на Понорницу.

Воздушные силы сообщают о движении дронов в нескольких областях.

  • Ровенская область: БПЛА в районе Гощи движется южным курсом в направлении Хмельницкой области; еще один реактивный дрон — в районе Ровно, со стороны севера.
  • Николаевская область: Реактивные БПЛА движутся через Очаков со стороны Черного моря на север; еще один — в направлении Кировоградской области, курсом на Кропивницкий.
  • Киевская область: Реактивный БПЛА с Черниговщины движется на север области западным курсом; другой направляется к Борисполю с востока, еще один — в направлении Боярки с юго-востока.
  • Житомирщина: Реактивный БПЛА из Киевской области движется на север региона западным курсом; еще один с севера области направляется в Ровенскую область.
  • Одесская область: Реактивный БПЛА движется северо-западным курсом в направлении Винницкой области; еще один направляется из Одесской области в Винницкую — в район Рудницы.

Также Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожья.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога реактивный дрон

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