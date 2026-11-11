03:30 Российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города, сообщил мэр Игорь Терехов.

03:00 Воздушные силы сообщают о движении реактивных дронов:

Реактивный БПЛА на севере области направляется в сторону Корюковки; еще один дрон из Сумской области движется курсом на Понорницу.

Воздушные силы сообщают о движении дронов в нескольких областях.

Ровенская область: БПЛА в районе Гощи движется южным курсом в направлении Хмельницкой области; еще один реактивный дрон — в районе Ровно, со стороны севера.

Николаевская область: Реактивные БПЛА движутся через Очаков со стороны Черного моря на север; еще один — в направлении Кировоградской области, курсом на Кропивницкий.

Киевская область: Реактивный БПЛА с Черниговщины движется на север области западным курсом; другой направляется к Борисполю с востока, еще один — в направлении Боярки с юго-востока.

Житомирщина: Реактивный БПЛА из Киевской области движется на север региона западным курсом; еще один с севера области направляется в Ровенскую область.