Защитники Украины за несколько часов сбили Су-25, Ка-52 и Орлан оккупантов 4 января, 23:07 Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Воздушные силы ВСУ в среду, 4 января, сбили на восточном направлении российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил в Facebook. Вражеские цели уничтожили бойцы зенитных ракетных войск ВС ВСУ с 11:00 по 16:00 среды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 2 января рассказал, что за 2022 год защитники Украины уничтожили около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов врага. Только Воздушные силы сбили 1893 воздушные цели.

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