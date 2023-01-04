Защитники Украины за несколько часов сбили Су-25, Ка-52 и Орлан оккупантов

4 января, 23:07
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Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Воздушные силы ВСУ в среду, 4 января, сбили на восточном направлении российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

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Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил в Facebook. Вражеские цели уничтожили бойцы зенитных ракетных войск ВС ВСУ с 11:00 по 16:00 среды.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02J1ToL2fEa8Cf2kBggFUNh5P8aRiMe9twF9aPEhCV949viXw8cVq42DmJodJs5VBWl

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 2 января рассказал, что за 2022 год защитники Украины уничтожили около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов врага. Только Воздушные силы сбили 1893 воздушные цели.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Су-25 Вертолеты РФ Ка-52 Российские самолеты Российские беспилотники ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Орлан-10

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