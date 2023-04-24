Воздушные силы сбили девять БПЛА оккупантов

24 апреля, 20:01
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Сбитый дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Сбитый дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины в понедельник, 24 апреля, уничтожили девять БПЛА российских оккупантов.

Как сообщает Командование Воздушных сил в Facebook, в зоне ответственности воздушного командования Восток сбито шесть ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131, в зоне ответственности воздушного командования Юг — два ударных БПЛА Ланцет и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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За предыдущие сутки защитники Украины сбили восемь вражеских дронов Ланцет, три разведывательных беспилотника типа Мерлин и один Орлан-10.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   БПЛА Российские беспилотники Дроны Орлан-10 дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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