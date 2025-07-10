Взрыв беспилотника освещает небо над Киевом во время массированного удара России, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на четверг, 10 июля, во время массированного удара РФ по Украине на северном направлении фиксировали воздушные шары.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

Он рассказал, что ночью российские беспилотники заходили на Киев с разных направлений и на разных высотах.

По его словам, такая тактика усложняет работу противовоздушной обороны. Работали, в частности, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики.

Отвечая на вопрос о том, усилились ли попытки РФ пролезть как можно дальше вглубь Украины разведдронами, Игнат отметил: «Разведдроны — это проблема. Он спроектирован таким образом, чтобы быть малозаметным. Его задача — пролететь как можно дальше и предоставить данные в реальном времени».

Представитель Воздушных сил отметил, что россияне могут использовать несколько БпЛА, один из которых может быть дроном-ретранслятором, который берет сигнал с дрона-разведчика.

«Сегодня, кстати, и воздушные шары наблюдались на северном направлении — радиолокационно. Борьба с БпЛА противника ведется постоянно», — добавил Игнат.

В ночь на 10 июля российские войска массированно атаковали Киев шахедами и баллистикой. Последствия атаки фиксируют в восьми районах. Известно о двух погибших и 19 раненых.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

В феврале 2023 года Юрий Игнат рассказывал, что российская армия может запускать по Украине воздушные шары с угловыми отражателями, чтобы истощать украинскую систему противовоздушной обороны. Он говорил, что эти шары не несут угрозы для людей.

«Это дедовские методы, скажем так. Все идет в ход… Тут нехитрая вещь — взять, надуть шар небольшого диаметра, там метр-полтора, к нему там привязать, грубо говоря, что-то железное, в этом варианте — это угловые отражатели, которые будут довольно-таки хорошо „фонить“ в небе. Они будут отражать сигнал радиолокационных станций, которые будут принимать их как воздушные цели. Потому что все, что в воздухе, в наших воздушных силах классифицируется как воздушные цели», — отмечал он.