Россия сейчас будет использовать много ложных целей — Воздушные силы 16 февраля, 14:16 В последнее время Россия все чаще использует ложные воздушные цели, отметили в Воздушных силах (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В последнее время Россия все чаще использует ложные воздушные цели, в частности, воздушные шары с отражателями. Страна-агрессор сейчас будет использовать много таких целей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, сбивать воздушные шары и тратить на них ракеты — не цель ВСУ.

«На сегодня у нас другая задача — не допустить появления в украинском небе российской авиации. И на это нужны ракеты, комплексы, средства ПВО. Сейчас есть много ложных целей и Россия и в дальнейшем их будет использовать», — добавил Игнат.

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Накануне в Киевской области и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за воздушных целей в небе. В командовании Воздушных сил тогда заявили, что россияне снова запустили воздушные шары.

14 февраля российские оккупанты также запускали в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.



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