Воздушную тревогу объявили во всей Украине. Мониторинговые каналы предупреждают об активности носителей Кинжалов 14 июня, 20:30 Работа ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkCente)

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые Telegram-каналы предупреждают об угрозе нанесения удара российской аэробаллистической ракетой Кинжал.

Обновлено 21:00 В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве области выявили неизвестный БПЛА.

Обновлено 20:45. В большинстве областей Украины отбой воздушной тревоги.

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Данные на 20:50 / Фото: Карта воздушных тревог

Как сообщает Telegram-канал Ukraine Now, тревога в стране связана со взлетом самолетов Миг-31к в России.

«Эти самолеты являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал», — говорится в сообщении.

Данные на 20:30 / Фото: Карта воздушных тревог

Также Telegram-канал Оперативный Информ предупреждает об активности российской тактической авиации над акваторией Азовского моря.

Оккупанты, по их данным, могут нанести удары по прифронтовым территориям Запорожской области управляемыми авиабомбами.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что мониторинговые Telegram-каналы, которые публикуют данные о видах угроз во время воздушных тревог, в основном дают правдивую информацию.

Россия в мае несколько раз безуспешно пыталась атаковать Украину Кинжалами. 6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук говорил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».

Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожила ПВО.