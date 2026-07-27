Взрыв в результате российского удара в Киеве, 19 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Потенционное прекращение воздушных ударов , которое президент Владимир Зеленский может обсудить с Дональдом Трампом во время визита в США, пойдет на пользу в первую очередь российскому диктатору Владимиру Путину — так считают около 55% слушателей Radio NV по состоянию на понедельник, 27 июля.

Опрос Radio NV, в котором приняли участие 1107 человек, показал, что возможное «воздушное перемирие» пойдет на пользу:

Путину, которому мы выносим НПЗ, склады и логистику — 609 голосов (55%);

США — чтобы спасти экономику РФ и снизить цены на нефть — 251 голос (22,7%);

нам, чтобы снизить потери и ущерб от баллистики и КАБов — 247 голосов (22,3%).

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Фото: Radio NV

Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне 28 июля.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что в преддверии визита Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение должно быть передано российской стороне.

По данным издания, российская сторона ранее уже отвергала подобные предложения, но сейчас позиция Путина может смягчиться на фоне давления на российскую экономику, вызванного украинскими ударами.

26 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию об обсуждении Украиной и США воздушного перемирия пока рано.