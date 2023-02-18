Утренняя ракетная атака: в Хмельницком прогремели два взрыва, на юге работала ПВО — что известно 18 февраля, 09:37 В большинстве областей Украины утром в субботу была объявлена воздушная тревога (Фото:Армия Информ)

Утром в субботу, 18 февраля, в большинстве областей Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Россияне запустили ракеты с Черного моря, в Хмельницком прогремели два взрыва, в нескольких областях превентивно применены экстренные отключения.

Собрали все, что известно о новой российской атаке.



09:54. Отбои объявлены и в южных областях. Сейчас карта тревог выглядит так:



Фото: alerts.in.ua

09:37. В большинстве областей Украины раздаются сигналы отбоя воздушной тревоги.



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09:26. В Черкасской области тоже применены меры отключения электроэнергии в связи с угрозой вражеских атак, сообщили в ОГА.



09:16. Жителей Херсонщины тоже предупреждают о возможном временном отключении электроэнергии, чтобы уберечь энергообъекты от существенных повреждений во время ракетной атаки. Когда угроза пройдет, электропитание восстановят.

09:15. Глава ОП Андрей Ермак сообщает, что враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.

09:12. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что взрывы слышали в общине, и пообещал детали позже.



09:10. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются превентивные экстренные отключения электричества — ДТЭК.

09:09. «Ситуация в небе напряженная», — пишет глава Тернопольской ОВА и призывает жителей не покидать укрытие.



09:06. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает об успешной работе ПВО на юге и публикует фото сбитой вражеской ракеты.

Вскоре Ким уточнил, что на фото, вероятно, обломки ППО.

«Счет на сбитые ракеты открыт», — пишет Ким.

09:04. В Хмельницком повторный взрыв — ОВА.



09:03. Раздался взрыв в Хмельницком, сообщает глава ОВА.



08:49. Из-за ракетной угрозы в Николаевской области экстренно снижают электроснабжение, сообщает Суспільне со ссылкой на Николаевоблэнерго.

08:46. Ким пишет, что подтверждены пуски российских ракет с Черного моря.

8:42. Власти призывают жителей областей, где объявлена тревога, позаботиться о безопасности и направляться в укрытие.

«Не игнорируйте тревогу», — написал глава ОП Андрей Ермак.



8:39. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что две «непонятные цели» покидают Николаевскую область на северо-западе и двигаются в направлении запада Украины.

Сначала тревогу объявили в южных и центральных областях, а по состоянию на 08:42 на карте тревог «покраснели» и западные регионы.

Фото: alerts.in.ua