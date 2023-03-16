Игнат объяснил, почему воздушные тревоги участились 16 марта, 21:03 Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему в Украине в последние дни участились воздушные тревоги.

«МиГ-31 взлетал не только, как обычно, с ракетой на полтора часа, а взлетал „на короткие дистанции“ — делал круг и садился. Вероятно, это были тренировочные полеты», — сказал Игнат в эфире телемарафона в четверг, 16 марта.



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Спикер отметил, что в последнее время стала появляться масса Telegram-каналов, из которых украинцы получают информацию о воздушных тревогах.

«Идут обсуждения, дискуссии, что же это за тревога, стоит или не стоит идти в укрытие, давайте сделаем желтый, оранжевый, фиолетовый уровень опасности… Опасность этого в том, что люди начнут брать информацию из других источников, начнут по-своему относиться к соблюдению сигналов тревог», — объяснил он.

Игнат подчеркнул, что опасны все тревоги — когда работает украинское ПВО, сбитые ракеты и беспилотники падают на землю. Например, во время ракетной угрозы с востока есть опасность баллистических ракет (у Украины нет средств, чтобы их сбивать) и управляемых авиационных ракет, которые несет вражеская тактическая авиация, при воздушной тревоге с запада на восток — опасность стратегических бомбардировщиков и кораблей.

Он также напомнил, что МиГ-31К — носитель ракет Кинжал, поэтому связанные с ним тревоги нельзя игнорировать.

«Полгода назад, когда взлетал МиГ-31, воздушная тревога не объявлялась. Два моих знакомых погибли, даже не зная, что по ним прилетело. Чрезвычайно важно соблюдать все тревоги. Нет никакого „меньшего“ или „большего“ уровня», — добавил Игнат.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, за последние сутки Россия нанесла по Украине два ракетных и 16 авиаударов, совершила 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.