Россия атаковала Кременчуг баллистикой, есть попадание в промышленное предприятие

Украинская столица вечером во время отключения электроэнергии в Киеве (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В ночь на 30 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников и баллистического вооружения. Россия нанесла массированный удар по Кременчугу.

03:48 В Кременчугском районе РФ атаковала одно из промышленных предприятий, сообщили в Полтавской ОВА.

В частности, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

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Также сообщалось о движении реактивных беспилотников в направлении Черкасс с юга.

Фото: alerts.in.ua

Кроме того, была зафиксирована баллистическая ракета, двигавшаяся из Харьковской области в направлении Полтавы. Позже сообщили, что она направляется в Кременчуг.