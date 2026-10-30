Россия атаковала Кременчуг баллистикой, есть попадание в промышленное предприятие
Украинская столица вечером во время отключения электроэнергии в Киеве (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В ночь на 30 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников и баллистического вооружения. Россия нанесла массированный удар по Кременчугу.
03:48 В Кременчугском районе РФ атаковала одно из промышленных предприятий, сообщили в Полтавской ОВА.
В частности, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.
Также сообщалось о движении реактивных беспилотников в направлении Черкасс с юга.
Кроме того, была зафиксирована баллистическая ракета, двигавшаяся из Харьковской области в направлении Полтавы. Позже сообщили, что она направляется в Кременчуг.