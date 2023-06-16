Воздушные сили предупредили об угрозе «шахедов», в ряде областей объявлена тревога

16 июня, 00:19
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Люди в укрытии вовремя воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Люди в укрытии вовремя воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 16 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. На юге зафиксировано движение иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

00:32 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе на Сумщине и Полтавщине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. «Шахеды» двигаются по южному направлению.

По состоянию на 00:12 в Херсонской, Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Видео дня

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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