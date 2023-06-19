В ряде областей Украины звучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы 19 июня, 03:15 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на 19 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы, работала ПВО.

Карта тревог по состоянию на 04:30



Фото: alerts.in.ua

03:40 В Херсоне раздаются взрывы.



02:44 Мониторинг сообщает о пусках ракет.



02:39 Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили ракеты из района временно оккупированного города Токмак на юге Украины.



Видео дня

02:33 Мониторинг сообщает об опасности в Запорожье — есть пуски С-300.



02:15 Одесская ОВА сообщает о вражеской атаке Юга. Работают силы обороны.



02:13 Мониторинг вражеской активности сообщает о взрывах в Одессе. Также вражеские цели могут лететь в сторону Николаевской области.



Карта воздушных тревог по состоянию на 02:05

Фото: alerts.in.ua