В ряде областей Украины звучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы

19 июня, 03:15
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Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на 19 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы, работала ПВО.

Карта тревог по состоянию на 04:30

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

03:40 В Херсоне раздаются взрывы.

02:44 Мониторинг сообщает о пусках ракет.

02:39 Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили ракеты из района временно оккупированного города Токмак на юге Украины.

Видео дня

02:33 Мониторинг сообщает об опасности в Запорожье — есть пуски С-300.

02:15 Одесская ОВА сообщает о вражеской атаке Юга. Работают силы обороны.

02:13 Мониторинг вражеской активности сообщает о взрывах в Одессе. Также вражеские цели могут лететь в сторону Николаевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:05

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Воздушная тревога

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