В Киевской и Черкасской областях работает ПВО
Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
В Киевской и Черкасской областях вечером в понедельник, 17 октября, работает противовоздушная оборона.
Обновлено в 21:01. Игорь Сапожко сообщил, что над Броварской громадой сбили вражеский беспилотник, повреждений нет.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram-канале призвал жителей области не выходить из укрытий, ничего не снимать и не публиковать в соцсети.
Мэр Броваров Игорь Сапожко позже подтвердил, что над городом сработала ПВО.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также призвал жителей перейти в безопасное место и предупредил об угрозе атаки дронами.
По состоянию на 20:30 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Луганской областях.
В ночь на 17 октября и утром Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры и гражданских в ряде регионов.
В частности, в Киеве российские дроны иранского производства разрушили один жилой дом и повредили еще несколько, в нежилом здании начался пожар. Погибли четыре человека, среди них — беременная на шестом месяце и ее муж. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.
По данным Генштаба ВСУ, подразделения ПВО за день сбили по меньшей мере 25 дронов Shahed-136.