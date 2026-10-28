В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет
Жителей регионов призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
В ночь на 28 октября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также сообщалось о движении российских беспилотников в нескольких регионах.
01:25 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.
По данным мониторинговых каналов:
- в Днепропетровской области зафиксировали движение реактивного БПЛА в направлении Криничек;
- ударный беспилотник в Сумской области двигался в направлении Коропа Черниговской области;
- БПЛА направлялся к Харькову с севера;
- Существовала угроза применения баллистического вооружения из Брянска.
Жителей регионов призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.