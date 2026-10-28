В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет

28 октября, 00:53
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Жителей регионов призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Жителей регионов призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на 28 октября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также сообщалось о движении российских беспилотников в нескольких регионах.

01:25 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.

По данным мониторинговых каналов:

  • в Днепропетровской области зафиксировали движение реактивного БПЛА в направлении Криничек;
  • ударный беспилотник в Сумской области двигался в направлении Коропа Черниговской области;
  • БПЛА направлялся к Харькову с севера;
  • Существовала угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

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Жителей регионов призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

alerts.in.ua/
Фото: alerts.in.ua/

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Баллистические ракеты Война России против Украины Воздушная тревога

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