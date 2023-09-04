По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Мониторинговые каналы пишут о возможных повторных объявлениях

4 сентября, 14:01
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Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу в понедельник, 4 сентября. Воздушные силы сообщили о взлете истребителя МиГ-31К, который может быть носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

Обновлено в 14:10. ВС заявили об отбое угрозы. Во всех регионах постепенно отменяют воздушную тревогу.

Россияне подняли самолет с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Видео дня

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что сегодня у оккупантов запланированы учения экипажей, поэтому из-за тренировочных полетов могут быть повторные объявления воздушной тревоги.

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alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 14:30:

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Воздушная тревога Х-47 Кинжал

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