По всей Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Мониторинговые каналы пишут о возможных повторных объявлениях 4 сентября, 14:01 Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу в понедельник, 4 сентября. Воздушные силы сообщили о взлете истребителя МиГ-31К, который может быть носителем аэробаллистических ракет Кинжал.



Обновлено в 14:10. ВС заявили об отбое угрозы. Во всех регионах постепенно отменяют воздушную тревогу.



Россияне подняли самолет с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

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Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что сегодня у оккупантов запланированы учения экипажей, поэтому из-за тренировочных полетов могут быть повторные объявления воздушной тревоги.

Фото: alerts.in.ua

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Фото: alerts.in.ua