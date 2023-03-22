По всей Украине объявлена воздушная тревога: в Беларуси вновь взлетел МиГ-31 22 марта, 09:13 NV

Утром в среду, 22 марта во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с активностью российской авиации в Беларуси.

Беларусский мониторинговый Telegram-канал Беларускі Гаюн сообщил о взлете в 08:56 истребителя сопровождения с аэродрома Барановичи.

Затем в 09:00 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К ВКС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, которые не может сбивать украинская ПВО.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 9:10 22 марта 2023 года / Фото: alerts.in.ua

В последнее время объявление воздушных тревог в Украине по утрам связано именно с активностью российской авиации в Беларуси.

Минувшей ночью в Украине также была объявлена воздушная тревога. Тогда Россия осуществила атаку дронами Shahed.

