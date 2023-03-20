По всей Украине оглашали воздушную тревогу: в Беларуси взлетал МиГ-31 20 марта, 10:48 МиГ-31 (Фото:Dmitriy Pichugin via Wikipedia)

Утром в понедельник, 20 марта, по всей Украине была оглашена воздушная тревога. Это было связано с активностью вражеской авиации в Беларуси.

Как сообщал Telegram-канал Беларускі Гаюн, о 08:58 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 09:00 с аэродрома Мачулищи — МиГ-31К ВКС РФ.

МиГ-31 является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Кинжал, которую не может сбить украинская ПВО.

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По состоянию на 10:45 воздушная тревога отменена.