По всей Украине оглашали воздушную тревогу: в Беларуси взлетал МиГ-31

20 марта, 10:48
Поделиться:
МиГ-31 (Фото:Dmitriy Pichugin via Wikipedia)

МиГ-31 (Фото:Dmitriy Pichugin via Wikipedia)

Утром в понедельник, 20 марта, по всей Украине была оглашена воздушная тревога. Это было связано с активностью вражеской авиации в Беларуси.

Как сообщал Telegram-канал Беларускі Гаюн, о 08:58 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, в 09:00 с аэродрома Мачулищи — МиГ-31К ВКС РФ.

МиГ-31 является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Кинжал, которую не может сбить украинская ПВО.

Видео дня

По состоянию на 10:45 воздушная тревога отменена.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X