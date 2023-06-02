В ряде областей звучит тревога, возможен пуск ракет

2 июня, 01:21
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По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

В ряде областей Украины в ночь на 2 июня была объявлена воздушная тревога.

02:13 Мониторинг сообщает об угрозе БПЛА в Киевской области.

01:56 Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

01:23 Возможный пролет БпЛА над Черкасской областью.

Видео дня

Мониторинг вражеской активности сообщает о возможном запуске ракет типа Х-101/555 бортами Ту-95мс из Каспийского региона. А также БпЛА могут атаковать Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Карта воздушных тревог

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

В мае Россия осуществила около 20 атак на Украину. Страна-агрессор применяла БПЛА и различные виды ракет.

Днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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