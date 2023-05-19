В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога (Фото:Flickr)
В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
00:03 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА на Киевщине и Запорожье.
Жителей призывают пройти в укрытие.
Ночью 18 мая РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.
Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет.