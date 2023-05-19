В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

19 мая, 00:07
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Воздушная тревога (Фото:Flickr)

Воздушная тревога (Фото:Flickr)

В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

00:03 Мониторинг вражеской активности сообщает об угрозе БпЛА на Киевщине и Запорожье.

Жителей призывают пройти в укрытие.

https://t.me/alarmukraine
Фото: https://t.me/alarmukraine

Ночью 18 мая РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.

Видео дня

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Воздушная тревога

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