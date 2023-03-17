Оккупанты ударили дронами по критической инфраструктуре в Днепропетровской области

17 марта, 23:38
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Российский дрон-камикадзе иранского производства (иллюстративное фото) (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Российский дрон-камикадзе иранского производства (иллюстративное фото) (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Российские оккупанты в пятницу, 17 марта, атаковали двумя дронами объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения, работают все службы», — написал он.

Ранее городской голова Новомосковска Сергей Резник подтвердил взрывы в городе.

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В Воздушном командовании Восток сообщили, что Россия запустила ударные беспилотники (вероятно, Shahed-131/136) с юго-восточного направления по критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них бойцы командования Восток уничтожили в Днепровском районе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:35 17 марта / Инфографика: alerts.in.ua
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Днепропетровская область БПЛА Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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