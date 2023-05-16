В большинстве областей Украины объявили тревогу, в Николаеве взрывы — главное 16 мая, 23:49 Уничтожение российского дрона в небе над Киевом, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером во вторник, 16 мая, в большинстве украинских областей объявили воздушную тревогу.

23:47. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, предварительно, одна женщина получила осколочное ранение.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:40



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23:36. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах в городе после взрывов.

23:25. Суспільне сообщает о взрывах в Николаеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу. В МВД также напомнили, что снимать работу ПВО нельзя.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким тоже попросил внимательно отнестись к тревоге, в частности, в Ингульском районе Николаева.

Бучанский горсовет в Telegram сообщил, что, предварительно, страна-агрессор Россия запустила ракеты Калибр с кораблей.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 23:30 / Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 16 мая Россия снова массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробалистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Над Киевом были уничтожены все российские ракеты, но обломки упали как минимум в пяти районах города.

Телеканал CNN со ссылкой на источник среди американских чиновников сообщил, что во время атаки российские оккупанты якобы повредили систему ПВО Patriot. В Воздушных силах это не комментировали.