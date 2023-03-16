Обстрелы рашистов. В Константиновке ранены шесть человек, в Херсоне беспилотник атаковал медучреждение 16 марта, 20:00 Оповещение о воздушной тревоге (Фото:Моя Винница)

По всей Украине была объявлена воздушная тревога в четверг, 16 марта. Она длилась около полутора часов и была связана со взлетом российского МиГ-31К в Беларуси.

NV отслеживает ситуацию онлайн.

21:03 Юрий Игнат объяснил, почему воздушные тревоги участились

«МиГ-31 взлетал не только, как обычно, с ракетой на полтора часа, а взлетал „на короткие дистанции“ — делал круг и садился. Вероятно, это были тренировочные полеты», — сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, 16 марта.

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Он напомнил, что МиГ-31К — носитель ракет Кинжал, поэтому связанные с ним тревоги нельзя игнорировать.

«Полгода назад, когда взлетал МиГ-31, воздушная тревога не объявлялась. Два моих знакомых погибли, даже не зная, что по ним прилетело. Чрезвычайно важно соблюдать все тревоги. Нет никакого „меньшего“ или „большего“ уровня», — добавил Игнат.

19:51 Оккупанты дважды обстреляли Константиновку Донецкой области из Ураганов кассетными боеприпасами, шесть человек ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, все раненые — гражданские, среди них один иностранный волонтер.

Кроме того, повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

19:10 Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали с беспилотников двор одного из медицинских учреждений Херсона

«Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Предварительно, медики и пациенты — не пострадали», — отметил он в своем Telegram-канале.

18:53 В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 16 марта.



18:49 Воздушная тревога в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях отменена



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 18:49 Инфографика:

18:02 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 18:02 16 марта Инфографика:

17:44 Воздушная тревога в Донецкой области отменена



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:44 16 марта Инфографика:

16:47 Воздушная тревога объявена в Донецкой области

Карта воздушных тревог Украины по состоянию на 16:47 16 марта Инфографика:

15:56 Воздушную тревогу в Запорожской области отменили

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:56 16 марта / Инфографика: alerts.in.ua

15:39 В украинской разведке рассказали об изменении тактики ракетных ударов РФ

«Тактика применения (ракет) существенно изменилась с тех первых ударов. Если помните, в октябре прошлого года основа массированного ракетного удара — крылатые ракеты Х-101, Х-55 и крылатые ракеты морского базирования Калибр. На сегодняшний день РФ использует весь спектр вооружения, которое у нее есть. Это все виды ракет», — рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, это свидетельствует о том, что больших запасов, которые были раньше, у РФ нет.

Представитель разведки отметил, что производство, которое сейчас находится в РФ, не покрывает все расходы оккупационных войск.

«Все, что идет с конвейера, сразу идет для нанесения удара. Потому что в любом случае они должны обладать стратегическим запасом — они не могут обнулиться по всем видам ракетного вооружения», — сказал Скибицкий.

В то же время, несмотря на ограниченность ресурсов, РФ продолжит наносить ракетные удары по Украине.

«Массированность этих ударов будет зависеть от запасов, которые они накапливают. От этого также будут зависеть сроки. Если раньше они могли наносить удары еженедельно, то сейчас это возможно раз в месяц, а в дальнейшем это, может, реже», — добавил он.

15:34 Воздушная тревога объявлена в Запорожской области



14:36 Воздушную тревогу уже отменили

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 14:36 16 марта Инфографика:

14:16 В Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской областях и Александрийском районе Кировоградской области объявлена воздушная тревога



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 14:16 16 марта Инфографика:

13:15 Тревогу в Харьковской области отменили



Карта воздушных тревог по состоянию на 13:15 16 марта Инфографика:

12:50 В Харьковской области снова воздушная тревога



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 12:50 16 марта Инфографика:

12:06 На данный момент тревоги только в Луганской области и Крыму





10:38 Начались отбои тревог

Обстрелы не зафиксированы.

Карта воздушных тревог в Украине на 10:40 / Фото: alerts.in.ua

09:56 Есть угроза ракетных ударов по Харькову, сообщает журналист Андрей Цаплиенко

По его данным, наблюдается активность ЗРК С300.

09:36 В Херсоне слышны взрывы

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

09:17 В Черном море нетипичная активность российских кораблей

Россия вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе ракетоносители и вспомогательный флот. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

«Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены» «, — сказала она.

09:08 По всей Украине оглашена воздушная тревога

Мониторинговый Telegram-канал Беларускі гаюн сообщил о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Мачулищи в Беларуси.

Он является носителем ракет Кинжал, которые не может сбивать украинская ПВО.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 9:10 16 марта / Фото: alerts.in.ua

Что делать во время воздушной тревоги?

Дома

Закрыть окна, выключить все приборы и свет.

Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.

Следовать к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.

Если рядом нет укрытия, соблюдать правило « двух стен».

На улице

Сразу направляться к ближайшему укрытию ( подземные переходы, метро и т. п. ).

подземные переходы, метро ). Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и скрыться ( деревья забирают на себя разлет осколков).

В общественном месте

Следует внимательно слушать сообщения администрации заведения и следовать озвученной инструкции.

При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице.

Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.