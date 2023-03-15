В Украине три раза за день объявляли воздушную тревогу, в Марганце из-за удара РФ погибли две женщины
МиГ-31, иллюстративное фото (Фото:Andrei Shmatko / Wikipedia)
NV отслеживает ситуацию с воздушными тревогами в Украине в среду, 15 марта.
20:15 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал уточненные данные об обстрелах в Марганце
Число погибших на данный момент не изменилось. Из пяти пострадавших трех женщин и мужчину госпитализировали, еще одну женщину будут лечить амбулаторно.
«Повреждены 13 многоэтажных и 9 частных домов. Один из них загорелся — спасатели пожар уже потушили. Повреждены магазин, заведение культуры и общежитие. Повреждены и 5 хозяйственных сооружений и авто», — говорится также в сообщении.
19:38 Корреспонденты Суспільного снова сообщили о взрывах в Херсоне
19:18 В Константиновке и Ильиновке Донецкой области в результате обстрелов РФ из РСЗО Ураган и Торнадо-С 15 марта были ранены семь человек
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора, который также опубликовал фото с места обстрелов.
Согласно сообщению, в Константиновке были ранены двое мужчин и женщина, а еще четверо гражданских получили ранения в результате обстрела оккупантами жилой застройки Ильиновки.
Взрывами были также повреждены много жилых домов, автотранспорт и хозяйственные постройки.
По фактам обстрелов Константиновки и Ильиновки начаты досудебные производства по ч.1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.
18:32 В результате российского удара по Марганцу Днепропетровской области погибли две женщины
Погибшим было 62 и 57 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также опубликовал фото последствий обстрела.
По словам Лысака, еще четыре женщины и один мужчина пострадали. Повреждены семь многоэтажек и четыре частных дома, а также хозяйственная постройка. Информация уточняется.
18:25 За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины на своей странице в Facebook.
«За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и совершил более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.
В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ударов по территории Украины остается высокой.
16:21 Тем временем корреспонденты Суспільного сообщают, что в Херсоне вновь слышны взрывы
16:18 Воздушная тревога отменена на всей территории Украины
16:00 Корреспонденты Суспільного сообщили о новых взрывах в Херсоне
15:55 На большей части территории Украины воздушная тревога отменена
По состоянию на 15.55 она продолжается только в Донецкой области.
15:40 Суспільне сообщает, что в Херсоне слышны взрывы
15:06 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины
14:58 В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях снова воздушная тревога
13:51 15 марта в Черном море находится 13 вражеских кораблей, четыре из которых — носители ракет Калибр, общим залпом в 28 ракет
Об этом сообщается в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.
В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном — семь, из которых три — носители Калибров общим залпом в 20 ракет.
За сутки через оккупированный Керчь-Еникальский пролив прошли в сторону Азовского моря 19 судов, из них два шли из Босфора, а в сторону Черного — девять судов, из них четыре продолжили движение в направлении Босфора.
13:20 По состоянию на 13:20 воздушная тревога отменена.
13:03 По всей Украине снова объявлена воздушная тревога
11:43 В результате российских обстрелов Харькова поврежден интернат
Подопечных в это время в здании не было, работники не получили ранения. Об этом во время телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
11:28 Начались отбои тревог
11:06 РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно, без пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются, сообщил глава ОВА.
10:42 Также взрыв в Херсоне
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
10:35 В Харькове раздался взрыв
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
10:21 Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковской области
Глава ОВА Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях
10:21 Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковской области
Глава ОВА Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях
09:48 Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мониторинговые каналы сообщают о взлете российского МиГ-31К в Беларуси на аэродроме Мачулищи.
МиГ-31К — потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал. Ее не могут перехватить украинские ПВО. Потому воздушная тревога объявлена по всей стране.
Что делать во время воздушной тревоги?
Дома
- Закрыть окна, выключить все приборы и свет.
- Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.
- Следовать к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.
- Если рядом нет укрытия, соблюдать правило «двух стен».
На улице
- Сразу направляться к ближайшему укрытию (подземные переходы, метро
и т. п.).
- Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и скрыться (деревья забирают на себя разлет осколков).
В общественном месте
- Следует внимательно слушать сообщения администрации заведения и следовать озвученной инструкции.
- При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице.
- Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.