В Украине три раза за день объявляли воздушную тревогу, в Марганце из-за удара РФ погибли две женщины 15 марта, 19:25 МиГ-31, иллюстративное фото (Фото:Andrei Shmatko / Wikipedia)

NV отслеживает ситуацию с воздушными тревогами в Украине в среду, 15 марта.

20:15 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опубликовал уточненные данные об обстрелах в Марганце

Число погибших на данный момент не изменилось. Из пяти пострадавших трех женщин и мужчину госпитализировали, еще одну женщину будут лечить амбулаторно.

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«Повреждены 13 многоэтажных и 9 частных домов. Один из них загорелся — спасатели пожар уже потушили. Повреждены магазин, заведение культуры и общежитие. Повреждены и 5 хозяйственных сооружений и авто», — говорится также в сообщении.

19:38 Корреспонденты Суспільного снова сообщили о взрывах в Херсоне



19:18 В Константиновке и Ильиновке Донецкой области в результате обстрелов РФ из РСЗО Ураган и Торнадо-С 15 марта были ранены семь человек

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора, который также опубликовал фото с места обстрелов.

Согласно сообщению, в Константиновке были ранены двое мужчин и женщина, а еще четверо гражданских получили ранения в результате обстрела оккупантами жилой застройки Ильиновки.

Взрывами были также повреждены много жилых домов, автотранспорт и хозяйственные постройки.

По фактам обстрелов Константиновки и Ильиновки начаты досудебные производства по ч.1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

18:32 В результате российского удара по Марганцу Днепропетровской области погибли две женщины

Погибшим было 62 и 57 лет, сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также опубликовал фото последствий обстрела.

По словам Лысака, еще четыре женщины и один мужчина пострадали. Повреждены семь многоэтажек и четыре частных дома, а также хозяйственная постройка. Информация уточняется.



18:25 За сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины на своей странице в Facebook.

«За сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 26 авиационных ударов и совершил более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность дальнейших ударов по территории Украины остается высокой.

16:21 Тем временем корреспонденты Суспільного сообщают, что в Херсоне вновь слышны взрывы

16:18 Воздушная тревога отменена на всей территории Украины



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 16:18 Инфографика:

16:00 Корреспонденты Суспільного сообщили о новых взрывах в Херсоне



15:55 На большей части территории Украины воздушная тревога отменена



По состоянию на 15.55 она продолжается только в Донецкой области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:55 Инфографика:

15:40 Суспільне сообщает, что в Херсоне слышны взрывы



15:06 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:06 Фото:

14:58 В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях снова воздушная тревога



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 14:58 / Инфографика: alerts.in.ua

13:51 15 марта в Черном море находится 13 вражеских кораблей, четыре из которых — носители ракет Калибр, общим залпом в 28 ракет

Об этом сообщается в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном — семь, из которых три — носители Калибров общим залпом в 20 ракет.

За сутки через оккупированный Керчь-Еникальский пролив прошли в сторону Азовского моря 19 судов, из них два шли из Босфора, а в сторону Черного — девять судов, из них четыре продолжили движение в направлении Босфора.

13:20 По состоянию на 13:20 воздушная тревога отменена.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:20 Инфографика:

13:03 По всей Украине снова объявлена воздушная тревога

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 Инфографика:

11:43 В результате российских обстрелов Харькова поврежден интернат

Подопечных в это время в здании не было, работники не получили ранения. Об этом во время телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

11:28 Начались отбои тревог





Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:30 / Фото: alerts.in.ua

11:06 РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно, без пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются, сообщил глава ОВА.



10:42 Также взрыв в Херсоне

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

10:35 В Харькове раздался взрыв

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

10:21 Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковской области

Глава ОВА Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях

10:21 Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковской области

Глава ОВА Олег Синегубов призвал не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях

09:48 Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Мониторинговые каналы сообщают о взлете российского МиГ-31К в Беларуси на аэродроме Мачулищи.

МиГ-31К — потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал. Ее не могут перехватить украинские ПВО. Потому воздушная тревога объявлена по всей стране.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:50 / Фото: alerts.in.ua

Что делать во время воздушной тревоги?

Дома

Закрыть окна, выключить все приборы и свет.

Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.

Следовать к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.

Если рядом нет укрытия, соблюдать правило « двух стен».

На улице

Сразу направляться к ближайшему укрытию ( подземные переходы, метро и т. п. ).

подземные переходы, метро ). Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и скрыться ( деревья забирают на себя разлет осколков).

В общественном месте

Следует внимательно слушать сообщения администрации заведения и следовать озвученной инструкции.

При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице.

Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.

