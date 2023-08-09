По всей Украине звучит тревога, есть взлет истребителей МиГ-31К 9 августа, 23:31 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на четверг, 10 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

00:25 КГВА: «Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил Сергей Попко.



00:05 Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киевской области.



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00:03 Воздушная тревога в Киеве и области.



23:55 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.



Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 23:25 Воздушные Силы ВСУ сообщают, что по всей Украине — ракетная опасность.

«Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Фото: alerts.in.ua