По всей Украине звучит тревога, есть взлет истребителей МиГ-31К

9 августа, 23:31
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Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на четверг, 10 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

00:25 КГВА: «Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил Сергей Попко.

00:05 Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киевской области.

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00:03 Воздушная тревога в Киеве и области.

23:55 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.

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Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 23:25 Воздушные Силы ВСУ сообщают, что по всей Украине — ракетная опасность.

«Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ПВО Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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