По всей Украине звучит тревога, есть взлет истребителей МиГ-31К
Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
В ночь на четверг, 10 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
00:25 КГВА: «Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил Сергей Попко.
00:05 Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киевской области.
00:03 Воздушная тревога в Киеве и области.
23:55 Отбой тревоги в Киеве и ряде областей.
По состоянию на 23:25 Воздушные Силы ВСУ сообщают, что по всей Украине — ракетная опасность.
«Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.