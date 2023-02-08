Объявляли воздушную тревогу. В Сумах прогремели взрывы, в Днепропетровской области работала ПВО 8 февраля, 13:04 В Днепропетровской области заявили о работе ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В среду, 8 февраля, в Сумах прогремели взрывы, а в Днепропетровской области работала ПВО, в части областей объявлена воздушная тревога.

Суспільне сообщило, что в Сумах после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Мэр Каменского, что в Днепропетровской области, Андрей Белоусов сообщил в Telegram, что в области, по предварительной информации, работала ПВО.

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«По состоянию на данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало», — написал он.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Фото: alerts.in.ua