Россияне атаковали дронами и ракетами: в Киеве есть жертвы — онлайн

13 июля, 02:46
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Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине (Фото:Карта тревог)

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки россиянами.

03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве

03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой

02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек

02:44 На западе и юге — отбой

Видео дня

Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется

02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте

Последствия атаки на Киев

02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком

02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки

02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО

Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших

02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.

01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.

01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА

01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве

01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО

01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО

00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО

00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА

00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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