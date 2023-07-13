Россияне атаковали дронами и ракетами: в Киеве есть жертвы — онлайн
Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине (Фото:Карта тревог)
В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки россиянами.
03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве
03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой
02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек
02:44 На западе и юге — отбой
Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется
02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте
Последствия атаки на Киев
02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком
02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки
02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО
Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших
02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.
01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.
01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА
01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве
01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО
01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО
00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО
00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА
00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО
Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.