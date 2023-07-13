Россияне атаковали дронами и ракетами: в Киеве есть жертвы — онлайн 13 июля, 02:46 Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки россиянами.

03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве



03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой



02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек



02:44 На западе и юге — отбой



Видео дня

Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется



02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте



Последствия атаки на Киев



02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком



02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки



02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО



Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших



02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.



01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.



01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА



01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве



01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО



01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО



00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО



00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА



00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.