В результате удара по жилому дому в Днепре пострадали 18 человек — среди них двое детей 14 января, 16:55 Россияне ударили по жилому дому в Днепре (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В результате российского удара по жилому дому в Днепре днем 14 января пострадали 18 человек — среди них двое детей.

Как сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко, по состоянию на 16:37 известно о десяти пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все травмированные находятся в больнице.

Видео дня

UPD 17:20. Количество пострадавших возросло до 18, сообщил Резниченко.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в разрушенной жилой многоэтажке в Днепре спасены 15 человек.

Число погибших и травмированных уточняется.

Под обломками разрушенного дома остаются люди. Спасательная операция продолжается.

Как сообщалось, во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января россияне попали в жилую девятиэтажку в Днепре.

