В приложении Воздушная тревога теперь будут объявлять минуту молчания
Российская атака на Киев, 29 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Украинцы, которые пользуются мобильным приложением Воздушная тревога, теперь будут получать уведомления о минуте молчания.
Об этом сообщает Misto.media.
В программе появилось напоминание, что надо почтить память тех, кто уже не с нами.
Так, ежедневно в 9 утра будет звучать объявление: «Внимание! Общенациональная минута молчания. Почтим память тех, кто погиб в результате нападения Российской Федерации на Украину!». После включается звук щелчка часов.
Разработчики приложения недавно добавили эту опцию. Мобильное приложение не требует регистрации и оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном режиме смартфона.
Чтобы пользователь получал оповещения, необходимо:
- Установить приложение на телефон.
- Предоставить ему все необходимые разрешения (для айфонов).
- Выбрать область, район, общину или город.
В 2024 году в приложение добавили возможность получать уведомления от ОВА и гражданской защиты о различных типах опасностей, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях.