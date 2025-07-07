В приложении Воздушная тревога теперь будут объявлять минуту молчания

7 июля, 11:50
Российская атака на Киев, 29 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Украинцы, которые пользуются мобильным приложением Воздушная тревога, теперь будут получать уведомления о минуте молчания.

Об этом сообщает Misto.media.

В программе появилось напоминание, что надо почтить память тех, кто уже не с нами.

Так, ежедневно в 9 утра будет звучать объявление: «Внимание! Общенациональная минута молчания. Почтим память тех, кто погиб в результате нападения Российской Федерации на Украину!». После включается звук щелчка часов.

Разработчики приложения недавно добавили эту опцию. Мобильное приложение не требует регистрации и оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном режиме смартфона.

Чтобы пользователь получал оповещения, необходимо:

  • Установить приложение на телефон.
  • Предоставить ему все необходимые разрешения (для айфонов).
  • Выбрать область, район, общину или город.

В 2024 году в приложение добавили возможность получать уведомления от ОВА и гражданской защиты о различных типах опасностей, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Воздушная тревога Война России против Украины Российская агрессия Минута молчания

