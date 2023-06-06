По областям Украины распространяется воздушная тревога: Россия атакует дронами — онлайн 6 июня, 00:45 Воздушная тревога в Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на вторник, 6 июня, в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В КГВА сообщили, що вблизи Киева работает ПВО

01:04 Киевская областная военная администрация предупредила о повышенной опасности в области



00:56 Воздушная тревога также объявлена в Киеве и Черниговской области



Видео дня

Фото: Мапа тривог

00:47 На Киевщине прогремели взрывы. Работает ПВО

Предварительно, мониторинговые каналы сообщают, что на Киевщине зафиксированы российские БПЛА.

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