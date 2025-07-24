Воздушную тревогу в Киевской области теперь объявляют по отдельным районам

24 июля, 07:43
Ночью воздушную тревогу объявляли в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области (Фото: depositphotos.com)

Ночью воздушную тревогу объявляли в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области (Фото: depositphotos.com)

В ночь на четверг, 24 июля, в Киевской области заработала новая система оповещения о воздушных тревогах. Теперь сигнал об опасности объявляют только для отдельных районов региона.

Об этом свидетельствуют сообщения в Telegram-канале Киевской ОВА.

Ранее на Киевщине воздушную тревогу объявляли одновременно по всей области, независимо от характера угрозы.

Впрочем, в ночь на четверг Киевская ОВА впервые начала информировать о воздушной тревоге из-за угрозы ударных дронов в отдельных районах области.

В частности, предупреждения касались Броварского, Бориспольского, Белоцерковского и Обуховского районов.

Скриншот Киевская ОВА/Telegram
Фото: Скриншот Киевская ОВА/Telegram

В то же время в связи с ракетной опасностью воздушную тревогу, как и раньше, объявили по всей Киевской области.

9 июля начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве не будут внедрять израильскую систему оповещения об угрозе. По его словам, военные считают этот формат нецелесообразным.

В феврале 2024 года представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о передаче Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников.

В октябре того же года года посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Украина уже получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных атаках. За ее внедрение «отвечает украинская сторона».

Редактор: Ева Сластнова

