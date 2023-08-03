В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, оккупанты атакуют дронами — онлайн
Тревога распространяется по Украине (Фото:Карта тревог)
В ночь на четверг, 3 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.
Карта тревог по состоянию на сейчас
01:55 Взрыв прогремел в Киеве
01:53 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении
01:40 Взрывы в Киевской области — работает ПВО
Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты атакуют дронами-камикадзе с севера.