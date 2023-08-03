В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, оккупанты атакуют дронами — онлайн 3 августа, 01:18 Тревога распространяется по Украине (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 3 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами-камикадзе.

Карта тревог по состоянию на сейчас

Фото: Мапа тривог

01:55 Взрыв прогремел в Киеве



01:53 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении



Видео дня

01:40 Взрывы в Киевской области — работает ПВО



Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты атакуют дронами-камикадзе с севера.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фото: Карта тревог