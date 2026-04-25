В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

Взрыв шахеда в небе над Киевом, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве объявили воздушную тревогу в связи с угрозой шахедов , летящих на столицу с севера.

Обновлено 17:00 Воздушная тревога в Киеве и Киевской области отменена.

В 16:10 Воздушные силы предупредили, что шахеды из Черниговской области летят в сторону Киевской области, а в 16:14 написали, что шахеды летят на Киев с севера.

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Кроме столицы, воздушная тревога объявлена в Бучанском, Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах Киевской области.