Ночью над Киевом силы ПВО сбили все вражеские дроны 6 марта, 09:55 Ночью над Киевом силы ПВО сбили все дроны-Shahed, запущенные по столице (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Силы ПВО сбили все вражеские дроны, запущенные по столице во время атаки в ночь на понедельник, 6 марта.

Об этом сообщили в КМВА.

По предварительной информации, в эту ночь в россияне запустили в направлении Киева БПЛА Shahed.

«Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова не добился своих целей», - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

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В Воздушных силах ранее сообщили, что во время ночной атаки 6 марта Россия выпустила по Украине в целом 15 иранских дронов Shahed 131/136. Силы ПВО сбили 13 из них.