В Киеве не будут вводить израильскую систему оповещения о воздушной угрозе

9 июля, 14:02
Киевское метро во время массированной российской атаки, 8 июля (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве не будут внедрять израильскую систему оповещения об угрозе. Военные считают этот формат нецелесообразным.

Об этом сказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в интервью Укринформу.

Он объяснил, что из-за плотности городской застройки и специфики угроз нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам.

«На сегодняшний день, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз — в частности „шахедов“, уже фактически действующих как реактивные снаряды, — нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается», — отметил Ткаченко.

Он призвал не игнорировать воздушную тревогу и каждый раз при воздушной угрозе направляться в укрытие.

6 октября 2024 года посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Украина уже получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных атаках. За ее внедрение «отвечает украинская сторона».

В феврале 2024 года представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о передаче Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Война России против Украины Российская агрессия

Поделиться:

