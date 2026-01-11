В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

11 января, 17:54
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Киев вечером 10 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Киев вечером 10 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В 17:16 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы шахедов.

Обновлено 17:53 Воздушная тревога в Киеве отменена. В Киевской области воздушная тревога продолжается только в Вышгородском районе.

Воздушная тревога также объявлена в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

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Воздушные силы в 17:09 сообщили, что в Киевской области шахеды летят в сторону Броваров и Киева.

alerts.in.ua
Инфографика: alerts.in.ua
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Воздушная тревога российские атаки атака шахедов Война России против Украины

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