В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

В 17:16 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы шахедов .

Обновлено 17:53 Воздушная тревога в Киеве отменена. В Киевской области воздушная тревога продолжается только в Вышгородском районе.



Воздушная тревога также объявлена в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

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Воздушные силы в 17:09 сообщили, что в Киевской области шахеды летят в сторону Броваров и Киева.