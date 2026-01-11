В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов
Киев вечером 10 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)
В 17:16 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы шахедов.
Обновлено 17:53 Воздушная тревога в Киеве отменена. В Киевской области воздушная тревога продолжается только в Вышгородском районе.
Воздушная тревога также объявлена в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.
Воздушные силы в 17:09 сообщили, что в Киевской области шахеды летят в сторону Броваров и Киева.