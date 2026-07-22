В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов

В ночь с 21 на 22 июля в Киеве и ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами дронов .

Обновлено в 04:07. В КГВА сообщили об отбое воздушной тревоги.

Ранее представители КГВА сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы дроновой атаки.

« Призываем жителей города немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги », — заявили они.

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Вечером 20 июля россияне нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети. Всего пострадали двое взрослых и четверо детей. В больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку.

После этого российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города. В результате одного из них на территории торгового центра возник масштабный пожар.

В ночь на вторник, 21 июля (с 18:00 20 июля), россияне атаковали Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия. Силами ПВО оказались сбиты или подавлены 46 российских БПЛА типов Shahed, Гербера и Италмас, барражирующих боеприпасов Бандероль, а также дронов других типов на севере, юге и востоке страны, заявили в Воздушных силах ВСУ.