В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель, может работать ПВО и авиация — КГВА 15 февраля, 15:27 В Киеве объявлена воздушная тревога (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Днем в среду, 15 февраля, в небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В столице объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, может работать ПВО и авиация.

Жителей призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

15 февраля войска РФ запустили над Украиной воздушные шары с отражателями. Тревогу объявляли в Киевской области, там также работала ПВО и авиация.

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В Воздушных силах ВСУ пояснили, что россияне используют такие «дедовские методы», чтобы отвлечь внимание, для растраты средств ПВО и других целей.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские оккупанты снова запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

