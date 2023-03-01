Не воздушный шар. Причиной воздушной тревоги в Киеве и области был российский беспилотник, его удалось сбить 1 марта, 14:52 Российский беспилотник сбили над Киевской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook)

Причиной воздушной тревоги в Киеве и Киевской области в среду, 1 марта, был российский беспилотник, а не воздушный шар, как сообщалось ранее.

Такую уточненную информацию обнародовали в Киевской городской военной администрации в Telegram.

Там добавили, что идентификацию объекта удалось осуществить после его поражения.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Украинской правде уточнил, что силам ПВО удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Киевской областью.

«Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена», — сказал представитель ВСУ.

Игнат добавил, что тип дрона пока не установлен. Его определят после того, как найдут остатки беспилотника.

1 марта в Киеве и области объявляли тревогу из-за воздушного объекта и предупреждали о возможной работе ПВО. Позже в КГВА сообщили, что был замечен шар небольшого размера. Он был запущен с северного направления в сторону Киева.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались, в частности, в Кременчуге Полтавской области. Силы ПВО сбили все четыре вражеских беспилотника.

