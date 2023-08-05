Калибры и Кинжалы. Россия атаковала Украину ракетами, в Хмельницкой области прозвучали взрывы, «прилет» по окраине Запорожья — онлайн 5 августа, 19:40 В Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

В субботу, 5 августа, командование воздушных сил ВСУ Украины сообщило о воздушной тревоге из-за ракетной опасности.



19:45 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал в Telegram, что оккупанты ударили ракетой по окраине Запорожья, на месте работают специалисты. Последствия разрушений устанавливаются.

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19:40 В МВД сообщили об отбое угрозы и поблагодарили силы ПВО. Отбой ракетной опасности подтвердили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:45 / Инфографика: alerts.in.ua

19:37 В областях начались отбои тревоги.

19:28 Повторные взрывы в Хмельницкой области, сообщает ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:30 / Инфографика: alerts.in.ua

19:20 Воздушные силы предупредили, что в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях есть угроза Кинжалов, Киевская область — скоростная ракета. Позже там уточнили, что направление движения ракеты — Винница.

19:18 Хмельницкая ОВА в Telegram подтвердила взрывы в области и призвала оставаться в укрытиях.

19:17 Ракеты также запущены из Беларуси, впервые за долгое время.

19:10 Суспільне пишет о звуке взрыва в Житомирской области.

19:00 Воздушные силы сообщают о пуске ракет Кинжал из района города Тамбов РФ.

18:30 Группа крылатых ракет двигается в сторону Черкасской, Кировоградской и Киевской области, под угрозой также Винницкая и Хмельницкая области.



Об этом говорится в сообщении воздушных сил в Telegram.

Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины и столице, кроме Одесской области.

Карта тревог по состоянию на 18:35 / Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые группы сообщают о пусках крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.