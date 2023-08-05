Калибры и Кинжалы. Россия атаковала Украину ракетами, в Хмельницкой области прозвучали взрывы, «прилет» по окраине Запорожья — онлайн
В Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)
В субботу, 5 августа, командование воздушных сил ВСУ Украины сообщило о воздушной тревоге из-за ракетной опасности.
19:45 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал в Telegram, что оккупанты ударили ракетой по окраине Запорожья, на месте работают специалисты. Последствия разрушений устанавливаются.
19:40 В МВД сообщили об отбое угрозы и поблагодарили силы ПВО. Отбой ракетной опасности подтвердили в Воздушных силах.
19:37 В областях начались отбои тревоги.
19:28 Повторные взрывы в Хмельницкой области, сообщает ОВА.
19:20 Воздушные силы предупредили, что в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях есть угроза Кинжалов, Киевская область — скоростная ракета. Позже там уточнили, что направление движения ракеты — Винница.
19:18 Хмельницкая ОВА в Telegram подтвердила взрывы в области и призвала оставаться в укрытиях.
19:17 Ракеты также запущены из Беларуси, впервые за долгое время.
19:10 Суспільне пишет о звуке взрыва в Житомирской области.
19:00 Воздушные силы сообщают о пуске ракет Кинжал из района города Тамбов РФ.
18:30 Группа крылатых ракет двигается в сторону Черкасской, Кировоградской и Киевской области, под угрозой также Винницкая и Хмельницкая области.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил в Telegram.
Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины и столице, кроме Одесской области.
Мониторинговые группы сообщают о пусках крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.