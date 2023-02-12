Вечерняя атака. Россияне снова запустили «Шахеды» по Украине: на востоке объявлена тревога

12 февраля, 20:27
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На востоке Украины объявлена воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

На востоке Украины объявлена воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

Вечером в воскресенье, 12 февраля, россияне снова пытаются нанести удар по Украине своими беспилотниками.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской (с 19:59), Харьковской (с 20:08) и Полтавской (с 20:27) областях.

UPD 21:03. Объявлен отбой тревог в этих трех областях.

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Мониторинговые паблики сообщают о движении дронов над Днепром в направлении Полтавщины и работе ПВО на Днепропетровщине.

Местные власти подтверждают, что атака осуществляется иранскими дронами " Шахед".

«Снова мопеды. Стражи неба — на защите. Будьте осторожны, берегите себя», — пишет председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

О приближении «Шахедов» сообщает и глава Зеленодольской общины.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточняет, что возле Днепра были замечены два «Шахеда».

Он добавил, что на востоке их больше.

Последние два дня россияне вечером и ночью совершают атаки «Шахедами» по Украине.

Так вечером в пятницу, 10 февраля, Воздушные силы уничтожили 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131. Впрочем, некоторые вражеские беспилотники долетели до цели и поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области. Местные власти сообщили о существенных разрушениях.

Вечером 11 февраля Воздушные силы уничтожили четыре вражеских дрона-камикадзе и один беспилотник Орлан-10.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Днепропетровская область Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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