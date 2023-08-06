Целили по аэродрому Староконстантинова. Россияне трижды за сутки атаковали Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях 6 августа, 10:29 Россияне трижды за сутки атаковали Хмельницкую область (Фото:Реальный Хмельницкий / Telegram)

Российские войска с вечера субботы, 5 августа, трижды атаковали Хмельницкую область. Большинство вражеских ракет сбила ПВО, в то же время есть разрушения гражданских объектов в Староконстантиновской общине в результате взрывной волны.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Он отметил, что «аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу».

Серия взрывов прогремела в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах.



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«Большинство ракет были сбиты силами ПВО», — подчеркнул Тюрин.

Вместе с тем, в Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении.

Фото: Реальний Хмельницький / Telegram

Кроме того, в результате атаки возник пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. Огонь ликвидировали спасатели. В результате взрыва, травмы получил работник объекта.

На территории Хмельницкой общины работало ПВО. Данные уточняются, отметили в ОГА.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив дроны и ракеты.

Во время одной из атак войска РФ направили аэробаллистические ракеты Кинжал по Хмельницкой области. В Воздушных силах заявили, что не будут сообщать о результатах сбития этих ракет.

В общем россияне запустили 5−6 августа по Украине 70 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов.

Россияне уже не впервые пытаются атаковать аэродром в Хмельницкой области. 23 июня они запустили по нему 13 ракет, все сбила ПВО.

29 мая россиянам удалось поразить аэродром в Староконстантинове. В Воздушных силах заявляли об «определенных повреждениях» и пожаре, но не раскрывали больше деталей из соображений безопасности.