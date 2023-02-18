ПВО уничтожило два из четырех вражеских Калибров во время утренней атаки 18 февраля, 10:53 Обломки ракеты ПВО, сработавшей на юге Украины (Фото:Виталий Ким / Telegram)

Силы противовоздушной обороны во время утренней ракетной атаки в субботу, 18 января, уничтожили два из четырех вражеских Калибров, которые запустили российские войска.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что 18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты Калибр из акватории Черного моря.

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В Воздушных силах также предупредили, что угроза ракетных атак остается и призвали соблюдать правила безопасности.

Утром в субботу, 18 февраля, в большинстве областей Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Во время тревоги в Хмельницком прогремели два взрыва. В то же время, были сообщения о работе ПВО на юге Украины. Больше подробностей власти пообещали позже.