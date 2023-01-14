ПВО уничтожило 25 из 38 российских ракет разных типов — Воздушные силы 14 января, 19:30 Силы ПВО уничтожили 25 российских ракет во время массированной атаки 14 января (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине 14 января силы ПВО уничтожили 25 из 38 вражеских ракет разных типов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, около 13:00 враг совершил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет Калибр с надводных кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря. Всего — 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

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В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 запущены 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Также выпущено 5 крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре, убив по меньшей мере пять человек).

По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще 5 управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты украинским ПВО.



Всего в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и Калибр и 7 управляемых авиационных ракет Х-59.