В Украине на 10 минут объявляли тревогу: в Воздушных силах объяснили, что произошло 28 июля, 13:15 В Украине на 10 минут объявляли масштабную воздушную тревогу (Фото:Армия Информ)

Во многих областях Украины днем в пятницу, 28 июля, объявили воздушную тревогу — она длилась менее 10 минут.



На Telegram-канал Воздушных сил предупреждение о ракетной опасности появилось в 12:24.

«Ракетная опасность — центр, север, восток Украины. Вражеский [стратегический бомбардировщик] Ту-22м3 в Брянской области», — предупредили в Воздушных силах.

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Фото: alerts.in.ua

А уже через 6 минут начались отбои.

В частности в Киеве воздушная тревога длилась 10 минут: с 12:20 до 12:30.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что российский Ту-22м3, из-за которого объявили тревогу, вылетел с аэродрома Шайковка, вышел на потенциальный район пуска ракеты, но вскоре развернулся и улетел.

«Соответственно, угрозы уже нет. Принимается решение органами военного управления на то, чтобы пошли отбои по областям», — сказал Игнат в эфире телемарафона.