Воздушная тревога: почему на мобильный приходят оповещения от ГСЧС и стоит ли их выключать 11 июля, 17:51 Мобильные оповещения о воздушной тревоге (Фото:rbc.ua)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и в дальнейшем рассылает экстренные оповещения на мобильный телефон об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Прежде всего, они сообщают о воздушной тревоге в регионах.

Оповещения можно отключить, впрочем, мы не советуем этого не делать из соображений вашей безопасности.

ГСЧС и местные власти действуют в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины

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Напомним, в 2022 году ГСЧС реализовала возможность информирования населения об угрозе в регионах нашего государства.

В настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военным администрациям рассылать информацию об угрозе на мобильные телефоны в своих регионах.

В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданской защиты относится обеспечение оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

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Как отключить на телефоне оповещения

Некоторые СМИ опубликовали информацию, как можно отключить у себя на телефоне эти оповещения. Впрочем, лучше их оставить из соображений вашей безопасности.

Как можно отключить эти оповещения в зависимости от вашего телефона:

— IOS: заходите в «Настройки», нажимаете «Оповещения», листаете вниз и нажимаете выключить «Экстренные оповещения»;

— Android: заходите в «Настройки», переходите в раздел «Оповещения», далее в «Дополнительные настройки», выбрать «Беспроводные экстренные оповещения» и выключить разрешение.

Итак, экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает ГСЧС через свою систему оповещения. Городская власть Киева сообщает о воздушной тревоге только через приложение Киев Цифровой и официальный Telegram-канал КГГА.